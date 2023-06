Agentes do 37º BPM estavam em patrulhamento na tarde desta terça-feira, dia 27, por volta das 14 horas, quando avistaram um jovem, de 21 anos, com uma sacola plástica na mão na Rua Seis, no bairro Toyota, em Resende.

O suspeito arremessou a sacola no telhado e tentou fugir dos policiais militares que fizeram um cerco. Numa rua próxima o suspeito foi preso e a sacola com 70 pinos de cocaína foi apreendida. O celular do suspeito foi apreendido.