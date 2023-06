Inscrições serão iniciadas no dia 07 de julho; curso é subsequente ao ensino médio

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), vai abrir, no dia 07 de julho, as inscrições para o curso de Técnico em Administração, oferecido no Colégio Municipal Washington Luiz, no bairro Saudade. São 120 vagas para o curso, que é gratuito e tem duração de 18 meses, sendo voltado para quem já concluiu o ensino médio.

A aula inaugural será realizada no dia 13 de julho. Durante o período do curso, os estudantes recebem passe escolar para deslocamento, além de refeição no colégio. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, de 18h40 às 22h.

O curso contém três módulos, trazendo disciplinas técnicas voltadas para o empreendedorismo e práticas administrativas, contábeis e de Direito. A vasta matriz curricular abrange disciplinas como Economia, Inglês, Estatística, Matemática Financeira, Português, Psicologia, Gestão Empresarial, entre muitas outras.

A diretora do Washington Luiz, Gessika Belan, conta que o curso já se tornou tradicional na cidade, sempre havendo grande procura quando as vagas estão disponíveis. “Ele representa uma oportunidade para os recém-formados terem um curso técnico no currículo. Para as pessoas que têm vontade de dar continuidade aos estudos e não têm condições financeiras, o curso oferecido no colégio é uma forma gratuita para se especializar e sair qualificada para o mercado de trabalho”, comentou.

Para realizar a matrícula, o interessado deve levar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência atual; Cartão do SUS; cópia do Diário Oficial de conclusão do ensino médio; declaração de conclusão do ensino médio; histórico escolar do ensino médio; 02 fotos 3×4; RG e CPF.

O Colégio Municipal Washington Luiz fica localizado na Rua Antônio Almeida, 21, Saudade. O telefone para contato é: (24) 3029-9453.

Foto: Felipe Vieira