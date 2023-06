Núcleo funciona na 88ª DP; objetivo é reduzir exposição de mulheres vítimas de crimes, oferecendo atendimento diferenciado

O delegado titular da 88ª DP (Barra do Piraí), Antonio Furtado, solicitou ao secretário de Governo e Meio Ambiente de Barra do Piraí, Francisco Leite, o Chico Leite, a realização de uma obra na unidade policial, contemplando a construção de uma porta lateral no prédio, para que mulheres vítimas de violência acessem o NIAM (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher) por uma entrada independente, onde terão prioridade. O pedido foi realizado durante uma reunião promovida na tarde desta terça-feira, dia 27, na prefeitura da cidade. O encontro contou com a participação da delegada assistente do DGPAM (Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher), Viviane de Carvalho, que classificou a adaptação estrutural como de grande utilidade.

Chico Leite adiantou que, ainda essa semana, uma equipe da SMOP (Secretaria Municipal de Obras Públicas) visitará a 88ª DP para analisar as necessidades. O acesso também deve contar com rampa e corrimão, além de uma porta que possibilite a entrada de cadeirantes. A intenção é promover a reinauguração do espaço no dia 03 de novembro, data na qual o NIAM completa um ano de funcionamento.

O secretário se mostrou sensível à construção do novo acesso e disse que a parceria com a 88ª DP

tem sido vitoriosa.

– A prefeitura colabora e continuará contribuindo para o avanço da segurança pública. Assegurar dignidade às mulheres é essencial e trabalharemos juntos neste objetivo – frisou.

A mudança proposta também passa pela criação de uma nova identidade visual para o NIAM, com a aplicação de elementos gráficos que objetivem a comunicação com o público, ressaltando a funcionalidade do espaço.

Furtado esclareceu que o NIAM atua interrompendo o ciclo de violência e executando ações preventivas, fortalecendo o enfrentamento junto à rede de apoio local e oferecendo acolhimento.

– Construindo um acesso independente, vamos criar um ambiente ainda mais receptivo, humanizado e de qualidade. Devemos sempre lembrar que as mulheres que nos procuram, vítimas das mais diversas formas de violência, estão em busca de ajuda e cuidado. É fundamental que a vítima se sinta acolhida. Visamos ampliar a sensação de segurança, protegendo a integridade física e psicológica de mulheres que se encontram fragilizadas e vulneráveis – ressaltou o delegado.

A delegada assistente da DGPAM, Viviane de Carvalho, veio da cidade do Rio para reforçar a importância da parceria com a gestão municipal.

– Essa entrada independente é muito importante para o NIAM. Evita-se que as mulheres sejam expostas a uma revitimização, entrando na unidade junto com o agressor ou aguardando atendimento no mesmo espaço físico. Agradecemos ao secretário Chico Leite a acolhida a este pleito – concluiu.