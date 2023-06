Uma mulher ainda não identificada ficou ferida em um acidente de moto na tarde desta terça-feira, dia 28, na Avenida Sávio Gama, no bairro Niterói, em Volta Redonda.

Segundo as informações oficiais do acidente, as circunstâncias são ainda desconhecidas. Ela teria colidido contra um carro quando seguia no sentido bairro Aterrado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de urgência) foi acionado e socorreu a vítima que foi levada, aparentemente com dores nas pernas para um hospital da cidade.

A Polícia Militar também esteve no local e orientou o trânsito. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não precisou atuar no acidente. Foto: Informa Cidade e Foco Regional