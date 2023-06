Dezessete pessoas poderão pernoitar na instituição a partir desta quinta-feira, dia 29

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) fez uma parceria com o SOS (Serviço de Obras Sociais) de Volta Redonda para atender a população em situação de rua da cidade. A partir desta quinta-feira, dia 29, 17 pessoas pernoitarão na instituição e, antes, receberão banho e alimentação, através do Centro Pop (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua Uhady Nars), localizado ao lado do Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no Aterrado.

Além disso, já está em andamento o processo burocrático para a instalação de uma unidade da Casa de Passagem, que é um serviço de alta complexidade e tem como objetivo acolher o indivíduo em situação de vulnerabilidade social, provisoriamente, de forma que possa ter condições e autonomia para promover sua vida social e pessoal. A casa de passagem oferta serviço de pernoite.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, explica que o objetivo é dar um atendimento diário a estas pessoas, embora o início da ação coincida com estes dias de inverno intenso.

“A população em situação de rua tem suas complexidades e nós da Smac temos compromisso de ofertar serviços de qualidade, com o objetivo de reinserir os usuários na sociedade, resgatando a dignidade e garantindo os direitos socioassistenciais”, ressaltou a secretária.

A assistente social Joveline Batista Tomaz destaca que é importante criar vínculos com a população em situação de rua, seja através do Serviço de Abordagem ou do Centro Pop, para efetivar a ressocialização destas pessoas.

“A Smac, através dos serviços existentes para a população em situação de rua, prioriza um atendimento de qualidade, humanizado, compreendendo que existem as especificidades, e buscamos respeitar cada indivíduo, e trabalhando para ofertar dignidade, direitos e reinserção social”, disse Joveline.

Rede completa de assistência

A secretaria de Ação Comunitária conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, com objetivo de identificar as pessoas e encaminhar para os serviços socioassistenciais. A equipe é formada por profissionais qualificados, contendo uma coordenação, psicólogo, assistente social e educadores sociais.

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), que fica no Aterrado, oferece às pessoas em situação de rua atendimento técnico com psicólogos e assistentes sociais, encaminhamento para documentação civil, acompanhamento sistemático para reinserção na sociedade e saída das ruas. Além das ofertas de alimentação, banho, lavagem de roupas e atividades coletivas, de segunda a sexta-feira, da 8h às 20h.

O Abrigo Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças, oferta 25 vagas para acolhimento de munícipes. O espaço conta com uma equipe técnica que trabalha autonomia dos usuários.

Volta Redonda conta ainda com o Serviço de Atendimento ao Migrante, que fica na Rodoviária Municipal e oferta passagem para migrantes. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O atendimento à população em situação de rua também é feito através de parcerias dentro da própria prefeitura, como o Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que também conta com o Programa de Saúde Mental, para atender as pessoas em situação de rua que são dependentes químicos, usuários de álcool e outras drogas, entre outros. Secom/PMVR