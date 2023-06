Oportunidades são para qualificação profissional e técnico. No Médio Paraíba são mais de 2 mil oportunidades em 11 municípios

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, está com inscrições abertas para 380 vagas em Qualificação Profissional e Técnico no município. As vagas são divididas em dois processos seletivos, os editais e links de inscrições para cada um deles estão disponíveis no endereço eletrônico: www.faetec.rj.gov.br. As inscrições para ambos os processos seletivos são gratuitas e os candidatos serão selecionados por meio de sorteio.

Em Volta Redonda, estão disponíveis 273 vagas para os cursos de Qualificação em: Cabeleireiro (28); Espanhol Básico I (28); Excel Avançado com VBA (57); Instalador e Reparador de Redes de Computadores (28); Manicure e Pedicure (56); Matemática Financeira com Excel (19); Operador de Computador (38); e Organizador de Eventos (19).

As inscrições para a qualificação profissional podem ser feitas até o dia 2 de julho. É preciso ter idade mínima de 15 anos, a depender do curso, assim como o grau de escolaridade, que também pode variar de acordo com a formação. Alguns cursos podem solicitar conhecimento prévio como pré-requisito.

Cada candidato pode concorrer em até duas opções de cursos, devendo apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição: carteira de identidade, CPF (Cadastro de Pessoa Física), comprovante de residência (que pode ser conta de luz, água ou telefone), comprovante de escolaridade compatível com o pré-requisito do curso pretendido e curso de qualificação ou comprovante de experiência profissional na área.

Técnicos – Para a formação em Curso Técnico, estão disponíveis em Volta Redonda 105 vagas para: Administração (35); Informática para Internet (35); e Logística (35). As inscrições para estes cursos devem ser feitas até o dia 3 de julho, pelo site da empresa organizadora: www.legalleconcursos.com.br.

Mais de 2 mil vagas no Médio Paraíba

Na região do Médio Paraíba, são oferecidas 2.049 vagas em 11 municípios no total, com dezenas de opções de cursos em diferentes áreas de estudo, que podem ser realizados em Volta Redonda e outras unidades nos municípios de Valença; Rio das Flores; Rio Claro; Porto Real; Piraí; Pinheiral; Itatiaia; Barra do Piraí; Barra Mansa; e Resende.

Algumas das opções de qualificação disponíveis são: Assistente de Recursos Humanos; Introdução à Robótica; Agente de Apoio à Inclusão Escolar; Artesanato em Bordado à Mão; Cabeleireiro; e Matemática Financeira com Excel.

Para cursos técnicos são oferecidas 205 vagas no Médio Paraíba, nas formações em Fabricação Mecânica, Informática e Logística, em Barra Mansa; Logística e Administração, em Resende. Foto cedida pela Faetec.

Secom/PMVR