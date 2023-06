Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes já tem 800 metros de nova pavimentação; área de caminhada e quadras serão recuperadas

A Prefeitura de Volta Redonda deu início nesta semana ao trabalho de asfaltamento na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio. Nesta quinta-feira, 29, a nova pavimentação já havia alcançado 800 metros da via.

Além disso, ao mesmo tempo em que as máquinas trabalham na pista pela pavimentação, as áreas de convivência na Beira-Rio vêm sendo recuperadas. Uma força-tarefa, envolvendo os mais diversos setores da prefeitura, já está atuando na poda de árvores, troca da iluminação e outros serviços.

“As quadras e campos estão sendo reformados, já estamos fazendo a poda das árvores e vamos também arrumar a iluminação. As áreas de convivência receberão melhorias, assim como a área de caminhada. Vamos deixar a Beira-Rio muito bonita para todos”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

O asfaltamento teve início na segunda-feira (26) e vai seguir até cobrir toda a via. A pavimentação anterior foi retirada para possibilitar a troca da antiga rede de água, que deu lugar aos mais de cinco quilômetros de nova tubulação.

Nova rede vai beneficiar cerca de 130 mil pessoas

Do total de 5.274 metros de rede adutora de água potável previstos no projeto da nova rede de água da Beira-Rio, 4.614 metros foram construídos no trecho compreendido entre a Estação de Tratamento de Água (ETA) Belmonte e o bairro Niterói, com diâmetro de 600 mm em ferro fundido. Também foram feitos 660 metros de rede a partir do bairro Niterói até a esquina da Avenida Sávio Gama com Rua Otávio, no bairro Voldac, com diâmetro de 500 mm também em ferro fundido.

São cerca de R$ 13 milhões em investimentos, sendo aproximadamente R$ 2,8 milhões de mão de obra, que se somam ao valor estimado dos materiais utilizados: R$ 10 milhões. A nova rede vai beneficiar cerca de 130 mil habitantes dos bairros atendidos. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.