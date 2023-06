Com o início do trabalho de asfaltamento na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), o trânsito segue com pequena retenção.

Para evitar as retenções, motoristas podem optar pela Oscar de Almeida Gama (Retiro) ou pela BR-393 (Lúcio Meira) até Via Sérgio Braga, com acesso ao Viaduto Castelo Branco, na Ponte Alta.

A nova pavimentação já havia alcançado 1.100 metros da via. O transito segue no sistema siga e pare.