Morre a terceira vítima do ataque em Resende

Morreu na manhã desta quinta-feira, dia 29, Raimundo Martins da Silva, de 26 anos, vítima do ataque que ocorreu no dia passado em frente ao Hospital de Emergência, em Resende.

Raimundo foi um dos feridos no ataque que matou na área de estacionamento do hospital, seu irmão, Renato Martins da Silva, de 19 anos, e o pai dele, Paulo César Martins da Silva, de 50 anos.

A informação da morte do rapaz foi divulgada pela Polícia Civil de Resende. O funcionário público que levou um tiro de raspão teria recebido alta da unidade hospitalar. Policiais militares e a Polícia Civil tentam chegar aos criminosos que teria ocorrido devido à guerra entre facções rivais.

Câmeras de segurança podem ajudar na prisão dos criminosos. Policiais militares e policiais civis seguem em operações na cidade à procura dos criminosos. Segundo os policiais, a vítima, de 19 anos, morto no dia do ataque, seria o gerente do comércio ilícito da Vila Vicentina, Região Central de Resende.