PM apreende pistola durante buscas por grupo dos ataques em Resende

Policiais militares apreenderam na tarde desta quinta-feira, dia 29, uma pistola, durante buscas pelos quatro homens que mataram pessoas de uma mesma família, no estacionamento do Hospital de Emergência, em Resende.

Uma denúncia anônima levou os agentes ao local onde estariam escondidos os autores do crime, praticado na manhã da quarta-feira, dia 28. Os agentes encontraram a arma dentro de uma casa no bairro Surubi.

De acordo com a polícia, um homem fugiu pelos fundos da residência e se jogou no Rio Paraíba do Sul. Outros três que estavam no imóvel foram detidos e levados à delegacia de Resende. Além da arma, foram apreendidas 18 munições. Foto: Polícia Militar