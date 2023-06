Com cerca de R$ 1,2 milhão em investimentos, Furban e SMI promovem melhorias de infraestrutura em diferentes equipamentos e espaços públicos

Os moradores da região do Açude, em Volta Redonda, têm recebido obras importantes para melhorar o dia a dia dos moradores. A prefeitura, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), concluiu uma obra de contenção de encosta no Açude I e está reformando a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Açude II. E a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) está reformando duas unidades escolares: Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Aracy Carvalho Di Biase e a Escola Municipal Paulo VI, ambas no Açude I. No total são cerca de R$ 1,2 milhão em investimentos.

A obra da UBSF Açude II – contemplada pela série de investimentos (R$ 3,7 milhões) que vai reformar 20 unidades básicas de saúde – envolve reforma geral, com mais de R$ 140 mil em investimento, incluindo troca e reparos em telhado, pintura, substituição de portas, troca de torneiras normais por torneiras com acionamento hidromecânico, revisão elétrica e hidráulica, substituição de coberturas, entre outros serviços. O serviço é fiscalizado pelo Furban-VR.

Escolas

No Açude I, o CMEI Aracy Carvalho Di Biase e a E.M. Paulo VI, unidades que ficam uma ao lado da outra na Rua Vereador Acácio da Rocha, estão recebendo intervenções em toda as estruturas, com melhorias em paredes e tetos de salas de aula, refeitório, cozinha, banheiros, áreas de circulação e outros espaços. Também está sendo feita troca de portas de madeira, de vidros e de pisos; melhorias na rede elétrica.

Na área externa os trabalhos envolvem ações como recuperação do piso de cimento da entrada principal (com caimento para a rua), incluindo troca da parte emborrachada; repintura do piso da quadra; recuperação do piso dos pátios e de trecho das calçadas; instalação de toldos em janelas; limpeza e troca de telhas e calhas, além de limpeza da tubulação de queda de águas pluviais do telhado e da cobertura da quadra. As duas unidades também estão recebendo nova pintura dos espaços internos e externos, incluindo paredes, tetos, portas, muros e grades.

“As obras das escolas eram necessárias para melhorar os espaços e garantir a segurança e o conforto para alunos e profissionais. Queremos entregar as duas unidades escolares praticamente novas, com salas de aula, banheiros e outras áreas, tudo revitalizado”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, acrescentando que está sendo investido R$ 1.006.128,77 nessas obras.

Contenção

A região do Açude também já recebeu outras melhorias, inclusive relacionadas à infraestrutura que visa a prevenção para os dias chuvosos. São as obras de contenção de encosta, como a que foi concluída pelo Furban na Servidão Vista Alegre, nº 12, no Açude I. No local foi construído um muro de bloco com 10 metros de comprimento e 2 metros de altura, além de um concreto projetado com 10m de comprimento e 5m de altura.

De acordo com a equipe técnica do Furban, o intuito foi, em atendimento a uma solicitação dos moradores, estabilizar e conter uma encosta que se encontra entre dois terrenos e o escadão da servidão, para prevenir futuros deslizamentos que poderiam afetar o escadão. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.