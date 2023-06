Quanto à recente publicação realizada no perfil da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, resultado de violação criminosa, a PRF informa que tem tomado todas as providências, com os servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), em Brasília, atuando em duas frentes de trabalho: Imediata revisão e mudança nos protocolos de segurança, com adoção de regras ainda mais rígidas para acesso aos perfis oficiais da instituição nas redes sociais;

Apuração para identificar a origem da invasão e publicação indevida.

Por determinação do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, como medida de prevenção, todos os perfis regionais da PRF em redes sociais estão suspensos temporariamente até que as circunstâncias da postagem delituosa sejam esclarecidas.

Não obstante à apuração técnica, investigação criminal também foi iniciada junto à Polícia Federal para a devida apuração. Tão logo o resultado da apuração dos fatos seja finalizado – e apenas após a sua conclusão, por conta da reserva que a situação requer -, a Polícia Rodoviária Federal voltará a informar a respeito do caso.