Um acidente ocorrido na tarde de terça-feira, foi registrado pelas câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Nesta quinta-feira, dia 29, a Semop disponibilizou um vídeo da colisão que ocorreu na Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Com o impacto o motociclista foi parar em cima do veículo. O condutor da moto desceu do carro com dores na cabeça. (Imagens: Semop)