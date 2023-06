Ação da prefeitura para toda a família acontecerá embaixo da Biblioteca Municipal, com a presença da Roda de Rima Cultural e da Fundação CSN

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), vai realizar na sexta-feira, dia 30, uma ação de conscientização e enfrentamento ao trabalho infantil. O evento, que vai acontecer embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, a partir das 13h, conclui a série de ações promovidas no município em alusão ao Mês Nacional do Combate ao Trabalho Infantil. Estão previstas diversas atividades para toda a família, com a presença da Roda de Rima Cultural de Volta Redonda e da Fundação CSN.

Durante todo o mês de junho, o Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) realizou diversas atividades para potencializar os esforços da rede socioassistencial para a erradicação do trabalho infantil em Volta Redonda. A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, destaca que promover ações alusivas ao Mês Nacional do Combate ao Trabalho Infantil é uma oportunidade para sensibilizar, informar, debater e dar destaque ao combate a essa violação de direitos de crianças e adolescentes.

“As ações que realizamos durante todo este mês tem como proposta ajudar a esclarecer alguns dos aspectos ligados ao tema, e mostra a luta e todo o trabalho desenvolvido no município em combate ao trabalho infantil. Neste dia 30 vamos reforçar todo nosso empenho na garantia dos direitos e proteção aos menores”, explicou a secretária.

De acordo com a diretora do Departamento de Proteção Especial da Smac, Mariana Pimenta, entre os assuntos abordados nos equipamentos durante este mês estavam: como denunciar o trabalho infantil; direitos de crianças e adolescentes; tipos de trabalho infantil mais comuns; quais os maiores desafios para combater esse tipo de trabalho ilegal; entre outros.

“Estamos no mês de combate ao trabalho infantil e é muito importante realizar ações que busquem promover reflexões e sensibilizar a sociedade sobre a importância de todos estarem juntos nesta frente de trabalho, porque é papel de todos proteger as crianças e adolescentes do trabalho infantil”, ressaltou a diretora. Secom/PMVR