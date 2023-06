Volta Redonda investe em programas de acessibilidade em Libras

Projetos contemplados pelo programa ‘Sandbox’ oferecem a alunos e professores, surdos e ouvintes, acesso a aplicativos e videoaulas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio de uma parceria entre a empresa ‘Sinaliza’ e as secretarias municipais de Educação (SME), da Pessoa com Deficiência (SMPD) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), está investindo em programas de acessibilidade em Libras (Língua Brasileira de Sinais). São três projetos que estão sendo oferecidos na cidade: LibrasLab, um aplicativo inovador no Brasil que ensina Libras por meio da gameficação e inteligência artificial; o Sinaliza Enem, que são aulas, exercícios e simulados todos em Libras visando o Exame Nacional do Ensino Médio; e a Olimpíada de Matemática em Libras. Todos com foco didático e de inclusão social.

Pelo LibrasLab alunos e professores da rede municipal, surdos e ouvintes, têm acesso até o fim de 2023 a aplicativo que ensina a Língua Brasileira de Sinais por meio da gameficação e inteligência artificial. A proposta é que professores e alunos possam aprender e se comunicar com pessoas surdas, assim como os não ouvintes aprendam Língua Portuguesa.

Também por meio da parceria com o programa Sandbox VR, o método de ensino “Sinaliza”, projeto da empresa com o mesmo nome e que dá aos alunos acesso a videoaulas com conteúdo totalmente em Libras (Língua Brasileira de Sinais), está sendo aplicado no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado. Na unidade é onde estuda a única estudante surda da rede municipal matriculada no 9º Ano do Ensino Fundamental.

Olimpíada de Matemática em Libras

Paralelo a essas duas iniciativas, a Sinaliza vai promover a Olimpíada Brasileira de Matemática em Libras. É a primeira competição científica de âmbito nacional completamente em Libras. A prova ocorrerá no mês de outubro e será oferecida em escolas públicas e privadas com alunos surdos. Os alunos receberão acesso a uma plataforma com as questões gravadas em Libras, elaborada por professores e intérpretes.

A professora e idealizadora da plataforma, Bruna Enne, destacou que o diferencial é que as aulas não são simples adaptações. “Elas são desenvolvidas diretamente em Libras para o público surdo, por professores surdos e ouvintes bilíngues (fluentes em Libras). São aulas, exercícios e simulados todos em Libras. Isso faz com que os alunos consigam compreender melhor e, portanto, tirar notas maiores nas provas do Enem, por exemplo. No site (wwww.sinalizaenem.com.br), o aluno terá acesso a aulas de Produção Textual, além de aulas de todas as disciplinas, informações e notícias recentes traduzidas em Libras e outras atualidades”, comentou Bruna Enne.

O secretário de Educação e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, enfatizou que a proposta do governo municipal é dar condições adequadas para que os moradores de Volta Redonda possam alcançar seus objetivos e se capacitar cada vez mais.

“Queremos que essas pessoas que têm alguma deficiência possam ter acesso a um Ensino Superior e conquistar seus sonhos. Temos trabalhado para desenvolver os talentos da nossa cidade. Muitos valores acabam ficando escondidos. Oferecer um curso como este é capacitar quem precisa e promover cidadania e inclusão social”, disse Sodré. Fotos: Cris Oliveira/PMVR