Acidente deixa um morto na Lúcio Meira (BR-393) em Barra Mansa

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um utilitário no início da tarde desta sexta-feira, dia 30, deixou uma pessoa ferida no km 292, no trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) no bairro 9 de Abril, em Barra Mansa.

Um dos veículos atingiu a estrutura da passarela de pedestres. Um dos ocupantes de um veículo, de 44 anos, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento de Urgência), mas foi a óbito antes de ser receber atendimento no Hospital São João Batista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente interrompeu o trânsito que está fluindo no sentido pare-siga sentido Barra Mansa.