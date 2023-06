Carro pega fogo na Dutra em Porto Real

Um veículo Fiat/Mobi pegou no início da noite de quinta-feira, dia 29, por volta das 18 horas, no km 302, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real (RJ).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor havia feito a locação de uma empresa de Resende e estava retornando para sua residência, em Quatis.

O condutor ao agentes que sentiu um cheiro de fumaça e alguns acenos de motoristas avisando sobre o início do incêndio. Ele parou no acostamento e ao sair do veículo percebeu que a roda dianteira estava em chamas.

O fogo consumiu toda frente do veículo, mas o condutor não ficou ferido.