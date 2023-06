Foi identificado como Ariel Rodrigues Medeiros, de 38 anos, o homem assassinado a tiros na tarde de quinta-feira, dia 29, na Rua Andrelândia, na localidade conhecida como ‘Borelzinho’, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

Ariel era morador do bairro Metalúrgico, em Barra Mansa, cidade vizinha, e fez aniversário no último dia 23. Ele foi morto com vários tiros, mas ainda não havia informações sobre quantos disparos atingiram o homem. Policiais militares que isolaram a cena do crime conversaram com populares, que disseram não conhecer Ariel.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Três Poços e o crime registrado na Delegacia Volta Redonda.