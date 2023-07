PM prende suspeito de manter grávida em cárcere privado em Angra

Policiais militares prenderam na manhã desta sexta-feira, dia 30, um homem, de 33 anos, por manter em cárcere privado a companheira, de 30 anos, que está grávida de seis meses, depois que ela conseguiu pedir ajuda a uma policial integrante da Patrulha Maria da Penha, no Morro do Perez, em Angra dos Reis.

A equipe que foi fazer o resgate travou um tiroteio com bandidos da localidade, já que o imóvel onde estava a mulher fica em área do tráfico. No confronto ninguém foi atingido. Os criminosos fugiram.

A mulher foi encontrada chorando e debilitada. Ela foi levada ao Hospital e Maternidade de Angra dos Reis para ser submetida a exames.