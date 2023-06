Policiais militares do 28° BPM, prenderam nesta sexta-feira, dia 30, para averiguar uma denúncia sobre suspeitos que estariam envolvidos no homicídio ocorrido no dia passado, dia 29, na Rua Andrelândia, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local, conhecido como “borelzinho” e prenderam dois suspeitos com drogas e um rádio comunicador. A ocorrência foi encaminhada para a 93 DP para o registro de ocorrência.