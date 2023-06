Colégio Rotary terá gestão compartilhada entre as Secretarias Municipal e Estadual de Educação; alunos do 8° e 9°

Ano poderão ingressar na unidade de ensino em 2024 e turma da EJA já está disponível

A Prefeitura de Volta Redonda firmou uma parceria com o Governo do Estado para facilitar o acesso de estudantes do bairro Água Limpa a uma unidade escolar. A pedido da Secretaria Municipal de Educação (SME) e do deputado estadual Munir Neto, o Colégio Rotary terá gestão compartilhada entre o governo municipal e o Estado.

Duas salas de aula no turno da noite já foram disponibilizadas para atender turmas do Ensino Fundamental – Anos Finais do EJA (Ensino de Jovens Adultos) da Escola Municipal Juracy Varanda de Almeida. A partir do ano que vem, o compartilhamento também acontecerá no turno da tarde, com três salas de aulas, e mais três em 2025, atendendo turmas dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental (Anos Finais) da Escola Municipal Professora Helena Maria Estefani.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, pais e responsáveis tinham uma preocupação sobre a necessidade de estudantes do 8º e 9º Ano tivessem que ir para outro bairro para estudar.

“Nosso objetivo maior foi tranquilizar os pais que tinham uma grande preocupação de que os filhos fossem para outro bairro para estudar. Aproveito para agradecer ao Estado, que tem sido grande parceiro no compartilhamento das escolas”, disse Sodré, completando: “Gostaria de agradecer a diretora regional pedagógica da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), Tânia Borges, o diretor regional administrativo da Seeduc, Vitor Fonseca, além do deputado Munir Neto e do vereador Fábio Buchecha que nos procuraram também trazendo esta demanda”.