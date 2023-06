Capacitação no auditório da autarquia foi sobre nova portaria do Inmetro que trata da potabilidade da água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) promoveu nesta semana, em seu auditório, no bairro Aterrado, um seminário sobre a Portaria 155 (de 30 de março de 2022), do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que aprova o Regulamento Técnico Metrológico consolidado para medidores (hidrômetros) para consumo de água potável. Participaram cerca de 40 profissionais do Saae de Volta Redonda e dos municípios de Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí e Três Rios.

“A nova portaria trata da potabilidade da água, já que altera alguns parâmetros e vai unificar com as portarias internacionais, tratando de forma universal. Além disso tem o prazo para as empresas e concessionárias se adequarem”, explicou o gerente de controle de água e esgoto do Saae-VR, Silvino Gandos.

A capacitação foi realizada por representantes da Hidrogerais, de Minas Gerais – fabricante de hidrômetros; e da Sihune Serviços de Engenharia e Inspeção – laboratório mineiro de inspeção de hidrômetros. Geraldo Noronha, que é sócio-gerente da Hidrogerais, explicou que durante o seminário foram abordadas as mudanças com a nova portaria, como novas nomenclaturas, adequações necessárias, prazos, entre outros tópicos.

“Volta Redonda é uma referência para o estado do Rio no serviço de água, pela qualidade dos serviços. Já conheço há bastante tempo, tem a questão da logística, mas o principal é a referência e excelência na prestação de serviço da cidade”, afirmou Geraldo.

O diretor-presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, comentou que o seminário foi realizado em momento ideal, por conta de novos investimentos que a autarquia está realizando.

“De todos os municípios participantes, somos o único que temos a bancada de hidrometria, ou seja, a gente testa todos os hidrômetros que a gente compra. E estamos mudando para uma bancada moderna, digital e essa adequação da nova lei de potabilidade vai exigir muitas modificações. E a nova bancada já atende esses novos parâmetros, e nós do Saae nos sentimos orgulhosos pela autarquia ser identificada como referência”, disse PC. Fotos de divulgação.

