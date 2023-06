Volta Redonda sedia campeonato estadual de robótica nos dias 7 e 8

Competição acontece a partir das 10h, no Shopping Park Sul, em parceria com a Fira Brasil. A expectativa é receber 80 equipes, mais de 400 participantes

Volta Redonda vai sediar pela primeira vez na história o Fira Rio, campeonato estadual de robótica. A competição vai acontecer nos dias 7 e 8 de julho, a partir das 10h, no Shopping Park Sul, em parceria com a Fira Brasil. A expectativa é receber 80 equipes, mais de 400 participantes, de 6 a 19 anos de idade. Até o momento o número de pessoas que se cadastraram para poder assistir ao evento ultrapassou os 550.

Além de unir ciência, tecnologia e criatividade, a etapa que acontecerá em Volta Redonda vai qualificar equipes para a disputa nacional, que credencia para a Copa do Mundo de Robótica. Vinte e quatro equipes competirão em quatro modalidades: cabo de guerra, cliff hanger, DRC-explorer e missão impossível. Os melhores colocados serão classificados para a etapa nacional e terão a chance de representar o Brasil na grande final mundial Fira RoboWorld. Pela rede pública municipal de Volta Redonda, 10 equipes participarão; cerca de 50 alunos.

“Nós estamos muito felizes de Volta Redonda receber este evento. Os nossos alunos trabalharam muito para poder representar muito bem a nossa cidade e eu não tenho dúvidas de que estamos em condições de competir. Agradecer a todos os envolvidos; aos professores, alunos e ao secretário de Educação, Sérgio Sodré”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto, informando que a prefeitura irá oferecer um passeio a todos os participantes que vierem de fora para poder conhecer a cidade.

Formando campeões

Para participarem da competição, professores de escolas da rede municipal da área de Robótica e alunos foram capacitados, graças a parceria com a Firjan Senai/Sesi. A formação ocorreu na escola Sesi.

“Só temos a agradecer ao prefeito Neto e a parceria com a Firjan Senai/Sesi que preparou os nossos alunos e professores para a disputa do campeonato estadual. Agradecer também aos nossos profissionais que são muito dedicados, assim como os estudantes. Independente do resultado, todos já são campeões”, afirmou Sodré.

O desejo da administração municipal é que a robótica alcance mais colégios de Volta Redonda e, assim, fomente ações de cooperação, criatividade, planejamento e trabalho em equipe aos estudantes.

“Ano que vem vamos fazer com que a robótica esteja em todas as escolas de Volta Redonda. Vamos formar campeões em robótica”, finalizou Neto.

Inscrições

Interessados em assistir ao campeonato de robótica devem se inscrever pelo link:www.sympla.com.br/evento/campeonato-de-robotica-fira-rj/1998719. A entrada é gratuita, mas há a necessidade do agendamento online. Fotos: Divulgação/PMVR