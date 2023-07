Polícia Militar apreende pistola e drogas em Volta Redonda

A Polícia Militar prendeu no fim da noite de sexta-feira, dia 30, e o início da madrugada deste sábado, dia 1º, um jovem de 25 anos com uma pistola e apreendeu drogas e outros materiais do tráfico no bairro Vale Verde, em Volta Redonda.

Na primeira, que resultou na prisão do rapaz, morador do bairro Coqueiros, os agentes estavam fazendo um patrulhamento pela Rua 7 por volta das 22 horas quando avistaram o suspeito.

Ao perceber que foi visto, ele sacou uma pistola calibre 9 milímetros, mas acabou rendido. A arma estava carregada com 19 munições. Com ele também foram apreendidos um cinto de guarnição com coldre e porta carregador.

Já a segunda aconteceu por volta de 00h20min. Os policiais receberam informações de que na Rua Pedreira havia uma residência em obras que estava sendo utilizada pelo tráfico como depósito de entorpecentes. Chegando, os policiais encontraram a residência com o portão aberto e sem moradores.

No local, os agentes encontraram 569 pedras de crack, 242 pinos de cocaína, quatro sacos da mesma droga pesando 1 kg, um tablete de maconha, um “kit roni”, uma réplica de pistola, 47 munições, quatro carregadores de pistola e sete rádios comunicadores. O material foi levado para a delegacia. (Foto: Polícia Militar)