Um cabo da Polícia Militar foi baleado na noite deste sábado (1º), no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. Ele foi atingido numa tentativa de abordagem a um suspeito de 24 anos, na Rua Miguel Gomes de Souza.

Segundo os agentes, eles estavam em patrulhamento quando perceberam o suspeito com um volume na cintura. Na tentativa de abordagem, o rapaz reagiu e entrou em luta corporal com um 3º sargento e, em seguida, com o cabo, que foi em socorro do colega. Foi quando ocorreram os disparos, sendo o cabo atingido por três disparos.

Lúcido, o PM foi socorrido na Santa Casa de Barra Mansa. Ele estava no centro cirúrgico do hospital no momento desta atualização.

O suspeito foi preso e, segundo foi informado à Polícia Civil, outros três foram detidos. O homem que reagiu à abordagem também estava no hospital quando esta reportagem foi atualizada.

A ocorrência ainda não havia sido finalizada. Uma pistola calibre .40 foi apreendida com um carregador e duas munições.

Em uma rede social, o comandante do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar, coronel Ronaldo Martins, comentou o ocorrido. Até então ele tinha sido informado de três suspeitos.

“E Hoje tivemos um policial militar alvejado com dois tiros em Barra Mansa. O fato ocorreu em uma abordagem a um elemento suspeito que portava uma pistola. Em seu desespero para não ser preso, entrou em luta corporal com o policial e, quando outro policial vinha em apoio, o marginal conseguiu sacar sua arma é atingir nosso policial com dois tiros.

O policial encontra-se estável em atendimento no hospital de na nossa Barra Mansa.

Peço a oração de todos para que a vida desse guerreiro seja salva. Agradeço a prefeitura de Barra Mansa por manter de portas abertas um hospital com todos os recursos necessários para o atendimento de um ferido por PAF (nota: projétil de arma de fogo). Agora é Deus e a mão milagrosa do médico, recurso como tomografia, CTI, etc.

O marginal está preso, bem como dois cúmplices foram conduzidos para a 90 DP, a quem também quero agradecer pelo engajamento e apoio de todos integrantes.

Nossa luta não para, vamos pra cima deles buscando uma Barra Mansa melhor para todos nós. Contem com a Polícia Militar, contem com o 28 BPM”.

Atualizada às 22h44min