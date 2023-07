Benefícios Eventuais, fundamentais na prevenção e no enfrentamento de situações provisórias de desproteção, foram abordados nessa edição

A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda lançou nessa sexta-feira, 30, a segunda edição do Boletim da Vigilância Socioassistencial – um impresso para informar os servidores sobre os dados e informações das unidades da Assistência Social da cidade.

O impresso tem como objetivo mostrar aos servidores da Prefeitura de Volta Redonda dados assistências do município, permitindo transparência, acesso à informação e interação com os usuários, contribuindo para a quantidade da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, voltados à população mais vulnerável.

Dessa vez os assuntos abordados foram os Benefícios Eventuais, fundamentais na prevenção e no enfrentamento de situações passageiras de desproteção social, que expõem famílias e indivíduos. Com a recente aprovação da lei municipal que regulamenta a Assistência Social em Volta Redonda, esses benefícios passaram a ser garantidos como política pública efetiva. Entre os Benefícios Eventuais estão o auxílio-funeral, auxílio-alimentação e aluguel social.

A diretora do Departamento de Vigilância Socioassistencial da secretaria de Ação Comunitária, Thaís Alexandre, explica que o informativo será elaborado e distribuído trimestralmente em todas as unidades da Smac.

“Este boletim tem como objetivo reforçar as alterações realizadas no último mês na concessão dos benefícios eventuais, como forma de constante educação permanente. Além disso, ele serve para demonstrar, através de uma análise quantitativa e qualitativa, os territórios que mais acessam estes benefícios. Assim podemos entender quais demandas sociais os equipamentos disponibilizam para a população”, explicou a diretora.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que esse boletim serviu para sinalizar e mostrar às equipes quais ações devem ser priorizadas com as famílias, no trabalho social.

“Através desses levantamentos de dados, é possível conhecer e analisar as situações das vulnerabilidades que afetam os territórios e a população, e assim cooperar com a gestão do Suas (Sistema Único de Assistência Social). Esse boletim é um potente instrumento para promover o desenvolvimento das políticas sociais em Volta Redonda”, disse Carla Duarte. Fotos de divulgação

