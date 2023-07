PM baleado segue em recuperação na Santa Casa de Barra Mansa

O cabo da Polícia Militar, que foi baleado durante uma abordagem a um suspeito, na Rua Miguel Gomes de Souza, no bairro Boa Vista, em Barra Mansa, na noite de sábado (1º), passou por uma cirurgia na Santa Casa de Misericórdia e está em recuperação.

O suspeito de ter atirado no cabo tem 24 anos e também está internado na mesma unidade hospitalar. Ele ficou ferido após entrar em luta corporal com um terceiro sargento e com o cabo.

Na ocorrência, mais dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido. Houve também a apreensão de uma pistola com carregador e duas munições intactas.