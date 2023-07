Sargento da PM de Resende morre em acidente de carro

O sargento Carlos Leite, de 40 anos, lotado no 37º BPM (Batalhão de Polícia Militar), em Resende, morreu na madrugada deste domingo (2) em um acidente na Avenida Tenente Coronel Adalberto Mendes, no bairro Manejo, quando o carro que ele dirigia bateu contra um poste. Ele estava sozinho no veículo.

Quando o resgate chegou já encontrou o sargento sem vida. Nas redes sociais, o 37º BPM emitiu um comunicado sobre a perda do policial.

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento do sargento Carlos Leite, ocorrido neste domingo, 02 de julho. Nesse momento de profunda dor manifestamos nossas condolências aos familiares e amigos. Assim que tiver informações sobre velório, será comunicado em nossas redes sociais”, concluiu. (Foto: Reprodução)