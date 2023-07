Um motociclista ficou ferido após seu veículo ser arrastado por um carro Chevette que perdeu a direção na noite de domingo, no km 310, da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao Hotel de Trânsito da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), em Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo também bateu em outro veículo. Um dos carros chegou a subir no canteiro do hotel. O condutor da motocicleta teve fratura na tíbia. Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência, de Resende. O condutor da Chevette, causador do acidente, também foi hospitalizado, mas fugiu durante atendimento hospitalar.

Logo depois, foi encontrado e ao ser submetido ao teste de bafômetro foi constatado de que ele estava embriagado. Ele foi autuado também por não ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação). O veículo também não estava licenciado. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia. Ainda não tem informação se ele permaneceu preso.