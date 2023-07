Um jovem de 23 anos e um adolescente de 17 foram flagrados no domingo, dia 2, com drogas na Rua Itaipava, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

Os dois estavam comum grupo de pessoas e ao perceberem que seriam abordados todos correram. Os dois suspeitos foram capturados. Com eles foi apreendida uma mochila contendo 165 pinos de cocaína, 31 pedras de crack, 10 tiras de maconha, dois celulares e R$ 34.

Eles foram levados, junto com as drogas, para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.