Festa Junina da Apae-VR acontece nesta sexta, dia 07

Uma nova edição da tradicional Festa Junina da Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda, acontece nesta sexta, dia 7 de julho.

O evento acontecerá na sede da própria entidade, localizada à Rua Sessenta, 1.790, bairro: Sessenta, das 16 horas até às 22.

A programação reúne diversas atrações como quadrilha, festival de prêmios, música ao vivo, pescaria, além das comidas típicas dessa época do ano com barraquinhas de doces, pizzas fritas, refrigerantes, caldos, salsichão, espetinhos. Haverá também esse ano, concurso de casal caipira da Apae-VR. Toda a arrecadação é revertida à manutenção das atividades e serviços prestados pela instituição filantrópica.

Para mais informações é possível entrar em contato com a Apae-VR através do número 3342 5399.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda funciona há 67 anos acolhendo e protegendo pessoas com deficiências intelectual e múltipla, defendendo os direitos, educando, estimulando, promovendo a inclusão social e a melhor qualidade de vida, com apoio e orientação à família.