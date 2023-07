Homem foi flagrado durante um baile funk irregular no bairro Siderlândia; ele foi levado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP)

Agentes da operação “Segurança Integrada Retiro” detiveram no domingo (2) um suspeito de agredir uma mulher no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Ele foi flagrado pelo policial militar Leandro e o guarda municipal Alessandro que realizavam um patrulhamento para verificar denúncias de um baile funk irregular. O homem de 24 anos foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil) e responderá por “vias de fato”.

Por volta das 20h, os agentes chegaram até o local onde acontecia o baile funk irregular, com vários carros estacionados, som alto e aglomeração de pessoas. Antes que pudessem agir, eles foram abordados por uma mulher de 21 anos, moradora de Barra Mansa, pedindo ajuda. Ela contou que o namorado estaria tentando agredi-la.

A mulher foi acompanhada com segurança até um carro, mas antes de deixar o local, foi agredida pelo homem, morador de Barra do Piraí. Ele foi contido pelos agentes e todos encaminhados à 93ª DP.

“Os agentes do Segurança Integrada Retiro estão de parabéns pela rapidez e eficiência na resolução do problema, que poderia ter tido um resultado bem mais contundente. A Ordem Pública, a Guarda Municipal (GMVR) e a Polícia Militar ficaram sabendo, através de denúncias, que esse tipo de evento vem ocorrendo no bairro e serão tomadas providências para que não volte a acontecer”, afirmou o secretário de Ordem Pública (Semop), Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto: Divulgação/PMVR