Polícia Civil prende mulher suspeita de assaltos em Volta Redonda

Policiais civis da 93º DP, comandados pelo delegado titular Drº Luiz Jorge Rodrigues da Silva e Drª Ericka Júlio Batitucci prenderam nesta segunda-feira, dia 3, uma jovem, de 23 anos, que está grávida de 8 meses, suspeita de integrar uma quadrilha especializada em assaltos a residências na cidade de Volta Redonda.

A prisão foi decretada pela Justiça. Segundo o delegado, três integrantes do grupo foram presos na operação “Laranja Podre”. Informações levaram a prisão da mulher no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda.

A jovem é acusada de participações em assaltos de casas de alto padrão no bairro Laranjal. O bando rendia os moradores com uso de violência agredia as vítimas, sendo em sua maioria mulheres e pessoas idosas.

Eles exigiam a senha dos cartões e permaneciam no local com as vítimas, enquanto outro do grupo deixava o endereço e realizava compras com os cartões roubados. Segundo o delegado, todos integrantes da quadrilha estão presos à disposição da Justiça.

Segundo o delegado Luiz Jorge Rodrigues, o alvo principal do bando eram casas de alto padrão, principalmente do bairro Laranjal.

– O bando se dividia entre os roubadores, que rendiam os moradores com uso de violência, agrediam as vítimas, em sua maioria mulheres e pessoas idosas, exigia que fossem informados da senha dos cartões e permaneciam no local com as vítimas, enquanto outros do grupo deixavam o endereço e realizavam compras com os cartões roubados – disse o delegado.

A quadrilha começou a ser investigada em abril do ano passado depois do assalto à uma residência na Rua 100, no Laranjal. Eles passaram cerca de oito horas na residência, entre o final da madrugada e o início da tarde, mantendo como reféns uma idosa de 84 anos e seu filho, de 61. Neste período, duas mulheres usaram cartões das vítimas para efetuar saques e compras. Eles fugiram no carro do idoso, que foi abandonado no bairro Voldac. Imagem: Polícia Civil