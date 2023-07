Esculturas permanecerão no local até 17 de julho e depois ocuparão outros centros urbanos da cidade; projeto é uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura com a Fundação CSN

As dez esculturas do projeto “Arigó Parade” ocuparam nesta segunda-feira, dia 3, a Praça Sávio Gama, em frente à Prefeitura de Volta Redonda, no bairro Aterrado. As obras compõem a exposição itinerante e ao ar livre da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a Fundação CSN, sendo uma ação inédita no município. As esculturas vão permanecer na praça até o dia 17 de julho, data de aniversário dos 69 anos de Volta Redonda, e, posteriormente, percorrerão outros centros urbanos, em pontos estratégicos da cidade.

As esculturas do “Arigó Parade” foram grafitadas por artistas da região, escolhidos através de concurso por comissão técnica e votação online. Cada Arigó possui um QR Code do lado do nome do artista, onde as pessoas podem apontar o celular para saber mais sobre cada pássaro.

O projeto, inspirado no conceito da Cow Parade e do Elephant Parade, chamou a atenção de diversas pessoas que passaram pela praça na tarde desta segunda. Muitos pararam e aproveitaram para fazer uma selfie e registrar o momento nas redes sociais.

“A secretaria de Cultura de Volta Redonda já vem trabalhando, desde o início da administração, a ocupação dos espaços públicos através da cultura, permitindo assim que todas as pessoas tenham acesso às artes. Existem exposições mundiais com outras temáticas e nós, aqui no município, estamos fazendo com o ‘Arigó’, que simboliza a migração dos funcionários que vieram para construir a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) e, consequentemente, a cidade”, disse o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza,

A coordenadora do Centro Cultural da Fundação CSN, Giane Carvalho, citou que o concurso do ‘Arigó Parade’ faz parte do polo de Street Art.

“O concurso ‘Arigó Parade’ faz parte de um processo maior que é o Polo de Street Art. Nós pensamos nesta ação em parceria com a secretaria de Cultura, em uma data muito importante, que é o aniversário de 69 anos de Volta Redonda, no dia 17 de julho. Com isso, a cidade ganha o Arigó Parade com as esculturas de diversos artistas nesse processo artístico, que fica para o município e vão percorrer pontos estratégicos de Volta Redonda”, comentou Giane.

O Arigó

Vale lembrar que o ‘Arigó’ presta uma homenagem aos trabalhadores da siderurgia. Em Volta Redonda, com o passar dos anos, o termo ganhou contornos mais lúdicos. O nome Arigó passou a ser relacionado com as aves de arribação, que são pássaros que migram para outros territórios em busca de sobrevivência. Desta forma, artistas e artesãos fazem uma relação direta do pássaro com os trabalhadores que vieram para a construção da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), na década de 40, e participaram da construção de Volta Redonda. Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR.