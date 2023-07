Volta Redonda: Santa Cruz e Santa Rita Zarur ganham iluminação de LED

Equipes estão trabalhando desde a semana passada para garantir benefício aos moradores; serviço deve ser concluído neste mês

O projeto que vai iluminar os bairros de Volta Redonda com luzes de LED segue avançando. Duas equipes estão fazendo a troca das lâmpadas amarelas pelas de LED no bairro Santa Cruz. Em seguida, os trabalhos vão entrar nas ruas do bairro Santa Rita do Zarur. O serviço foi iniciado na semana passada e deve ser concluído ainda em julho.

No Santa Cruz, serão trocadas 275 lâmpadas enquanto no Santa Rita do Zarur serão mais 229 pontos de iluminação. O projeto de troca de iluminação amarela por LED é uma parceria da prefeitura de Volta Redonda com o Governo do Estado e já alcançou mais de 14 mil pontos de luz em diversos pontos da cidade.

“Esse é mais um presente que o governador Cláudio Castro nos deu. Nós vamos trocar toda a iluminação de nossa cidade por LED. Ao todo, são 28 mil pontos de luz beneficiados e já passamos da metade disso”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Quase 15 mil pontos modificados

A nova iluminação de LED segue avançando em Volta Redonda, já ultrapassando a marca de 14.039 lâmpadas trocadas. Até o final de julho, este número deve passar da casa dos 15 mil pontos de luz. Ao todo, mais de 45 bairros e localidades do município já receberam as novas luminárias de LED.

O último balanço, divulgado no início de junho e com dados referentes a maio, mostrou que 1.062 luminárias foram trocadas somente no quinto mês do ano.

“Estamos fechando os dados do mês de junho e a expectativa é que já possamos ultrapassar a marca de 15 mil lâmpadas trocadas. Os vereadores Edson Quinto e Vair Duré pediam muito que esse trabalho fosse feito nos bairros Santa Cruz e Santa Rita do Zarur. Felizmente, estamos conseguindo atender”, disse Neto. Fotos: Cris Oliveira/PMVR