Caged: Indústria puxa alta de novos empregos em Volta Redonda

Todos os setores avaliados pelo governo federal tiveram saldo positivo em maio; mês consolida recuperação do mercado de trabalho

Volta Redonda fechou o mês de maio com saldo positivo de 585 novos empregos gerados, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Foram 3.022 admissões contra 2.473 demissões no período analisado pelo governo federal.

O município teve saldo positivo nos quatro principais grupos avaliados pelo governo federal. No entanto, a maior alta foi na Indústria, que registrou saldo positivo de 362 postos de trabalho, com 908 admissões e 546 demissões.

O Comércio também teve resultado expressivo, com 119 empregos gerados a partir de 817 contratações e 698 demissões. A Construção Civil com 48 novas vagas e o setor de Serviços com 56 empregos fecharam a conta dos 585 empregos gerados em maio.

O quinto mês do ano também consolidou a recuperação do mercado de trabalho em Volta Redonda. Agora, o município tem 13.655 empregos gerados contra 13.136 demissões em 2023.

