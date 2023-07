O condutor de um Chevrolet Astra, de 63 anos, perdeu o controle de seu veículo por volta das 6h50min, desta terça-feira, no km 266, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

Condutor viajava de Volta Redonda para Rio Novo (MG), quando perdeu o controle do veículo, atravessou a rodovia e capotou. Uma mulher, de 30 anos, e seu filho de apenas 27dias de vida, um menino, de 6 anos e uma menina, de 13 anos, estavam no veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos estavam sem ferimentos aparentes. Por cautela todos foram conduzidos pelo resgate da concessionária K-Infra, ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, para exames e melhor avaliação médica, principalmente por se tratarem de crianças. Não houve restrições ao trânsito.

Segundo o policial rodoviário federal, Baldini, o momento é de muita atenção. “Foi um milagre mesmo pela intensidade do acidente. O veículo parou muito próximo a declive que poderia ter tornado o acidente mais grave ainda. Nesta época do ano estamos com ocorrência intensa de neblina em alguns trechos da rodovia com a visibilidade muito reduzida” comentou o policial.