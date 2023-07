Festa Junina beneficente da APAE Volta Redonda acontece nesta sexta

A festa típica, que já é tradição na região, vai acontecer em novo formato

Uma nova edição da tradicional Festa Junina da APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda, acontece nesta sexta-feira, dia 7, das 16h às 22h, com um novo formato. Neste ano, a sede da entidade, localizada à Rua Sessenta, número 1.790, será toda ocupada pelas atividades juninas.

A programação reunirá diversas atrações como quadrilha, festival de prêmios, música ao vivo, pescaria, além das comidas típicas desta época do ano com barraquinhas de doces, caldos, salsichão, espetinhos, bebidas e a famosa pizza frita da APAE. Neste ano, haverá também o concurso do casal caipira da APAE Volta Redonda.

“Nos últimos 3 anos precisamos nos adaptar para não deixar de fazer a nossa Festa Junina e fomos os primeiros a fazer a festa no formato de drive thru. No ano passado, fizemos o tour junino, onde o convidado ia caminhando e tendo as experiências gastronômicas juninas. Para este ano, vamos ocupar também a nossa quadra e nossos assistidos vão apresentar a quadrilha mais fofa que vocês irão ver”, contou o presidente da instituição, Mario Vitor Lopes Netto.

O evento é gratuito e para toda a família. Toda a arrecadação será revertida à manutenção das atividades e serviços prestados pela instituição filantrópica. Doações de roupas, sapatos, agasalhos, material de limpeza, higiene e alimentos não perecíveis são sempre bem-vindos. Para mais informações, é possível entrar em contato com a APAE Volta Redonda pelo telefone (24) 3342 5399.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Volta Redonda (APAE) funciona há 67 anos acolhendo e protegendo pessoas com deficiências intelectual e múltipla, defendendo os direitos, educando, estimulando, promovendo a inclusão social e a melhor qualidade de vida, com apoio e orientação à família.

SERVIÇO