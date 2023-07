Um caminhonete subiu na calçada, bateu e derrubou uma árvore na tarde desta terça-feira, dia 4, no perímetro urbano da BR-393 (Lúcio Meira), nas proximidades da Rodoviária Francisco Torres, na pista sentido Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Volta Redonda.

Com o impacto, a parte frontal do veículo ficou amassada. No momento desta publicação, não havia informações sobre feridos e nem se o resgate chegou a ser acionado. O jornal está apurando essa informação. Como o veículo foi parar em cima do passeio, o trânsito não chegou a ser afetado. (Foto: Redes Sociais)