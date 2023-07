Novas vigas são lançadas no trecho do Aero Clube; no Aterrado, vigas entram na semana que vem

As obras da nova ponte, que está sendo construída sobre o Rio Paraíba do Sul, avançaram nas duas margens. Do lado do Aero Clube, novas vigas metálicas foram içadas no trecho que passa por cima do clube, nesta terça-feira (4). Pelo lado do Aterrado, próximo ao Fórum, foi feita a preparação para que as primeiras vigas sejam lançadas na semana que vem. A construção conectará o Aterrado à Radial Leste, um dos principais acessos ao município.

Da mesma maneira, as vigas metálicas que já foram instaladas do lado do Aero Clube começaram a receber a pré-laje, que vai dar suporte à laje propriamente dita. No trecho ao lado do Fórum, as vigas vão dar suporte à montagem da rampa de carros e da passarela de pedestres. Após a conclusão das lajes sobre as vigas, será feita a parte da obra dentro do Rio Paraíba.

As obras para construção da ponte são parte do Plano de Mobilidade Urbana, que é tocado através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Volta Redonda. O projeto conta também com a construção de dois viadutos, um no Niterói, próximo ao trevo em frente ao Batalhão da Polícia Militar, que vai facilitar o acesso ao bairro, além de melhorar a fluidez para quem deixa ou segue para o Retiro e Voldac.

O outro é ligando o Jardim Amália (próximo ao antigo Casarão) ao Aterrado e uma alça de acesso no viaduto Heitor Leite Franco, que liga o bairro Aterrado ao Centro de Volta Redonda, com o objetivo de aumentar a fluidez do trânsito e reduzir as retenções no trecho. Os serviços incluem também a construção de 18 quilômetros de ciclovias, calçadas, reconstrução viária com a criação de um corredor exclusivo de 15 quilômetros para ônibus e a revitalização da iluminação pública.

“Além destas obras, estamos trocando toda a iluminação da cidade e colocando LED. Já estamos com asfalto sendo jogado em pelo menos três frentes diferentes, calçadas sendo feitas e vamos retomar a construção das ciclovias”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Crescimento da cidade exige adequações

As obras realizadas pela prefeitura acompanham o crescimento populacional de Volta Redonda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a população da cidade cresceu 1,13% em comparação com o último levantamento realizado em 2010. Os dados são referentes ao Censo 2022.

Além das intervenções na mobilidade urbana, o governo municipal já reformou e ampliou os hospitais São João Batista e Dr. Munir Rafful, além da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho. Está construindo também o Hospital da Criança, no Retiro, que vai aumentar a capacidade de atendimento das crianças na cidade, reforçando seu papel no atendimento de urgência e emergência pediátrica.

O crescimento populacional também impõe o desafio de criar postos de trabalho para a população. E a administração municipal tem trabalhado para tornar a cidade um ambiente propício para a geração de empregos, atendendo à atual e a futuras demandas. Muitas oportunidades estão sendo geradas com as expansões do Grupo Royal, com uma nova loja na Vila Santa Cecília e uma central de distribuição na BR-393, gerando mais 800 empregos diretos e tantos outros indiretos; as obras de expansão do Sider Shopping, na Vila, com a abertura de mais 60 lojas, com a geração de pelo menos mais 300 empregos diretos.

Ainda há a expectativa de novas empresas se fixarem na cidade com a abertura do condomínio industrial. Localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma, o parque industrial de 50 mil metros quadrados deve hospedar cerca de 15 empresas. Fotos: Cris Oliveira- Secom/PMVR.