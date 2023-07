Solicitação do reestabelecimento da linha P546 Barra Mansa – Arrozal foi feita por indicação parlamentar

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB), que tem a luta por um transporte público de qualidade como uma das marcas dos mandatos no legislativo, conquistou uma vitória para os moradores do distrito de Arrozal, em Piraí. Atendendo ao pedido do parlamentar, o Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) restabeleceu a linha de ônibus P546, que liga Arrozal ao município de Barra Mansa.

“No início do ano passado, fiz uma indicação parlamentar solicitando ao governo do estado a adoção de medidas necessárias para que fossem disponibilizados, nos horários de pico, ônibus com saídas de Arrozal, distrito de Piraí, com destino a Barra Mansa e vice-versa, sempre passando por Volta Redonda. Finalmente, o pedido foi atendido, beneficiando os moradores, principalmente trabalhadores e estudantes, que precisam se deslocar diariamente entre os dois municípios”, comemorou Jari.

Esta conquista não beneficia somente os moradores de Arrozal, mas também os de Piraí e demais municípios, já que se manteve a linha Piraí – Barra Mansa, passando por Volta Redonda. Neste caso, as viagens passaram a ser mais rápidas, por não entrarem em Arrozal.

“A minha luta por um transporte público de qualidade é antiga, vem desde os meus mandatos como vereador de Volta Redonda, onde o serviço ofertado não atende a população de forma satisfatória. Na época, propus uma ação civil pública, solicitando que seja implantado um novo sistema de transporte como solução definitiva para o problema”, lembrou o deputado, que assim que assumiu o mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) ampliou a luta para o transporte coletivo intermunicipal em todo Sul Fluminense.

Desde o início do mandato, o parlamentar está em contato permanente com o Detro-RJ (Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro), cobrando a ampliação da fiscalização do serviço prestado pelas empresas de ônibus que atendem a região.

“Conheço de perto os problemas enfrentados por moradores de Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Quatis, Barra do Piraí, Piraí, Valença, que precisam se deslocar, principalmente, para trabalhar e estudar”, disse Jari, que agora cobra para que o Detro faça cumprir a portaria que obriga a redução da passagem da linha Amparo – Volta Redonda, que deveria voltar ao valor de R$ 5,70 e segue a R$ 6,35”, falou Jari.