Troca de tiros deixa dois mortos em Angra dos Reis

Uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares resultou na morte de dois suspeitos na tarde da segunda-feira, dia 3, no bairro Sapinhatuba, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento quando foram atacados a tiros e houve o revide. Após o tiroteio dois suspeitos foram encontrados feridos.

Eles foram socorridos e levados ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram. Foram encontrados no local uma sacola com 230 trouxinhas de maconha, 171 cápsulas de cocaína, 159 pedras de crack, duas pistolas com carregador e um rádio de comunicação. Fotos: Polícia Militar