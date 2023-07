Identificado homem assassinado em Volta Redonda

Foi identificado como Paulo Henrique Vericio Moreira, de 42 anos, o homem assassinado com vários tiros na noite de sexta-feira (7) no bairro Três Poços, em Volta Redonda. O crime ocorreu na Rua 3, a mesma onde ele residia.

Segundo a polícia, ele foi morto com vários tiros e no local a perícia apreendeu quatro munições deflagradas calibre 380 e sete munições deflagradas calibre .40.

No momento desta publicação, as circunstâncias do homicídio eram desconhecidas. O crime foi registrado na delegacia.