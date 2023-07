Um caminhoneiro perdeu o controle da direção neste sábado, dia 8, e bateu da mureta central da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

O acidente ocorreu no km 280, na altura do bairro Vila Ursulino. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista e o ajudante sofreram ferimentos leves e foram levados para a Santa Casa de Misericórdia, no Centro da Barra Mansa.

De acordo com a PRF as faixas da esquerda das pistas sentido São Paulo e Rio ficaram interditadas. Por conta disso, o fluxo de veículos ficou lento no local. Foto: PRF