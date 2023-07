Policiais militares apreenderam no início da manhã de sexta-feira, por volta das 6 horas, grande quantidade de drogas na Rua Anchises Lima Sardinha, no bairro Santo Antônio, Barra do Piraí.

No local foram apreendidos 52 pinos contendo pó branco (cocaína), 38 invólucros (erva seca), 48 munições calibre 380, um carregador do mesmo calibre, uma balança de precisão, uma tesoura e material para embalar drogas (eppendorfs).

Todo material foi apreendido na casa da vítima, de 36 anos, de um homicídio ocorrido dentro de um carro de aplicativo no início da madrugada de sexta-feira, dia 7, por volta das 2 da madrugada. O pai da vítima liberou a entrada dos agentes.

Os agentes apresentaram todo o material na 88ª Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.