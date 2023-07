Alunos de Volta Redonda recebem medalhas conquistadas na 17º OBMEP

Premiação aconteceu nesta semana no teatro Mário Lago, na cidade do Rio de Janeiro; três professores e um diretor da rede pública também foram premiados

Seis alunos da rede pública de ensino de Volta Redonda receberam nesta semana no teatro Mário Lago, na cidade do Rio de Janeiro, as suas medalhas de bronze conquistadas na 17º Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP) – maior olimpíada científica do país, realizada no ano passado pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). Além dos estudantes, três professores e uma escola da rede municipal também foram premiados durante a cerimônia.

Representando a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), foram premiados os alunos Jean Pierry Binhote Medeiros Rodrigues, do Colégio José Botelho de Athayde; Kauã dos Reis Fernandes, Colégio Getúlio Vargas; e Yasmin Braga de Oliveira Paiva, Colégio Profª Themis de A. Vieira.

“A Fevre fica muito gratificada em ter alunos e professores recebendo premiação na 17ª OBMEP. Isso demonstra que nosso corpo docente e discente está interessado em participar de desafios, o que estimula o processo ensino aprendizagem”, destacou o presidente da Fevre, Caio Teixeira.

Também receberam medalhas os estudantes da Secretaria Municipal da Educação (SME) Cauã César Quintanilha, da Escola Municipal Tocantis; Lucas Gabriel Duarte Sales De Souza, Escola Municipal Paulo VI; e Arthur Rocha Fonseca Tavares, da Escola Municipal Dr. João Paulo Pio de Abreu.

“A Educação de Volta Redonda está se reestruturando e recebendo grandes investimentos em todas as áreas, desde estrutura, material, tecnologia e até merenda, para que cada vez mais alunos se destaquem em competições nacionais, mostrando a força do nosso ensino. Todos os alunos e professores estão de parabéns pela premiação, que mostra que temos grandes talentos em nossa cidade”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

Também foram premiados durante a cerimônia os professores da SME, Aline Guimarães, da Escola Municipal Tocantis, e Robert Rene, da Escola Municipal Dr. João Paulo Pio de Abreu; e da Fevre, Larissa Macoully, do Colégio Getúlio Vargas. Além deles, o diretor-geral Márcio Henrique de Paula Carvalho, representando a Escola Dr. João Paulo Pio de Abreu, também ganhou premiação. Fotos: Divulgação/Secom-PMVR.