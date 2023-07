O condutor de um veículo de passeio, de 45 anos, perdeu o controle de direção e capotou no início da tarde deste domingo, por volta das 12h45 minutos, no km 264, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no distrito de Dorândia em Barra do Piraí.

O veículo bateu contra um barranco e capotou em seguida. O condutor foi socorrido e levado, com ferimentos, para o Hospital São João Batista.

Submetido ao teste de etilômetro (bafômetro), deu negativo.