Disputa estadual aconteceu nessa sexta-feira e sábado (7 e 8), no Shopping Park Sul, e reuniu mais de 2.500 pessoas_

Competições de robótica agitaram o final de semana em Volta Redonda. Oitenta equipes de todo o estado disputaram o Fira Rio, tradicional torneio que reúne alunos da rede pública e privada, que aconteceu nessa sexta-feira e sábado (7 e 8), no Shopping Park Sul. Foi a primeira vez que a competição aconteceu em Volta Redonda, reunindo mais de 2.500 pessoas nos dois dias. A etapa classificou 29 equipes para a disputa da fase nacional, que acontecerá em novembro, em Juazeiro do Norte (CE). Entre os que garantiram a vaga estão alunos de Volta Redonda.

“A gente teve que ter um pouco de frieza e muito preparo. Muito frio na barriga com a torcida gritando a nossa equipe e gritando as outras também. No final, eu e meus amigos nos divertimos muito e conseguimos sair com o segundo lugar. Agora é se preparar mais para a etapa no Ceará”, disse Yuri Sodré, atleta da Tecnobots VR, do Escola Municipal Walmir de Freitas, no bairro Santa Rita do Zarur.

A etapa disputada em Volta Redonda contou com quatro modalidades: cliff hanger (uma espécie de sumô entre robôs), cabo de guerra, DRC-Explorer e missão impossível.

O diretor do Fira no estado do Rio de Janeiro, Alexandre Amâncio, elogiou a organização em Volta Redonda. “Foi excepcional a receptividade que tivemos aqui em Volta Redonda, a gente teve todo o apoio das (Secretarias) de Educação, do Desenvolvimento Econômico e do Shopping Park Sul, posso dizer que Volta Redonda é a segunda casa do Fira”, frisou Alexandre.

O secretário de Educação, Sérgio Sodré, ressaltou a importância de eventos como este para os alunos e da robótica como modelo de ensino nas escolas de Volta Redonda.

“É muito importante contarmos com eventos como este, porque além de ensinar, a robótica promove integração entre os alunos, estimula o trabalho em equipe e desenvolve diversas capacidades intelectuais e de convívio na sociedade. Foi um prazer receber o Fira em Volta Redonda, um evento muito bonito. Quero agradecer a parceria com o Firjan Senai Sesi, que possibilitou a capacitação de professores e alunos para este momento e ao Sesi/Senai por todo o apoio. Parabenizar a todos, porque independente do resultado todos que estiveram aqui são campeões”, salientou Sodré.

O coordenador de projetos de inovação da SMDET e organizador do evento, Mattheus Pires, destacou a troca de aprendizagem entre os competidores.

“O evento foi sensacional, com muita torcida e milhares de visitantes vindos de todo o estado. Mas o mais importante foi a troca de conhecimento e aprendizagem dos competidores que com certeza vai contribuir para a formação de cidadãos capazes de pensar e resolver os problemas da nossa sociedade de forma inovadora.”, afirmou Mattheus.

Carla Souza é de Niterói, região Metropolitana do Rio, e acompanhou a filha, Maitê no evento em Volta Redonda. Ela comentou sobre a experiência. “É muito bom estar aqui, não tem emoção que pague isto. Foi maravilhoso ver ela conquistar o primeiro lugar no Fira Kids”, disse Carla.

Confira abaixo as equipes classificadas para a etapa nacional do Fira:

*DRC – Explorer U14*

1º lugar – Birdbots 2**

2º lugar – Medal Hunters 1

3º lugar – Robomac e Birdbots 1** (empate)

*DRC – Explorer U19*

1º lugar – Duck Droids

2º lugar – Kyai

3º lugar – Robot One

*Cabo de Guerra U14*

1º lugar – Dragon Bots

2º lugar – Lobinhos Master*

3º lugar – Lobinhos Junior*

*Cabo de Guerra U19*

1º lugar – Smart Lego

2º lugar – Safira High*

3º lugar – Snakes Tech

*Cliff Hanger U14*

1º lugar – Smart Lego U14

2º lugar – Technobots RVR U14**

3º lugar – INSP Robots I14

*Cliff Hanger U19*

1º lugar – Laranja High Tech

2º lugar – INSP Robots I19

3º lugar – Benfica Tigers

*Missão Impossível U14*

1º lugar – Dragon Bots

2º lugar – Rex Tech Junior 1

3º lugar – Robomac

*Missão Impossível U19*

1º lugar – Safira Junior*

2º lugar – INSP Robots I19

3º lugar – Smart Lego 2

*Fira Kids*

1º lugar – Mario Bots

2º lugar – Lobinhos Kids*

3º lugar – INSP Robots

*Melhor Equipe da Rede Estadual U19*

Spartan Team Junior 2

*Melhor Equipe Rede Municipal*

Thunderbots RVR**

*Escola de Volta Redonda

**Escola da rede municipal de Volta Redonda Fotos: Cris Oliveira/PMVR