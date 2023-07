Homem é assassinado no distrito de Vargem Alegre

Um homem, de 36 anos, que não foi identificado, foi assassinado neste domingo, dia 9, em um campo de futebol no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí.

O corpo, com marcas de violência, foi encontrado por moradores que acionaram a Polícia Militar. Não foi informado como o homem foi morto. O perito da Delegacia de Polícia compareceu ao local e liberou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Policiais militares informaram de que o autor do homicídio estava em uma casa no mesmo distrito onde o crime ocorreu. Os policiais encontraram drogas e uma munição calibre 38 na residência. Quatro suspeitos que estavam no local foram levados para a delegacia.