Rua de Compras’ atrai consumidores e é atração no bairro Retiro

Durante todo o domingo, evento reuniu ações sociais, de saúde, lazer, cultura e gastronomia

Um dos principais centros comerciais de Volta Redonda, o Retiro, abrigou neste domingo (9), a quarta edição do projeto “Rua de Compras” em 2023, em Volta Redonda. O evento é realizado através de uma parceria entre a prefeitura, a Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e o CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas). O objetivo é fomentar o comércio local.

A principal rua do centro comercial, a Avenida Sávio Gama, atraiu muitas famílias que, além de aproveitar as promoções oferecidas pelos lojistas, puderam conferir as atrações culturais, de lazer e os serviços disponíveis gratuitamente como a tradicional Feira de Artesanato, exposição de motos e carros antigos, praça de alimentação com foodtrucks, brinquedos grátis para a criançada e atendimentos em saúde com aferições de pressão arterial e de HGT, além de orientações para o combate à dengue.

Durante todo o dia a equipe da CoordJuv (Coordenadoria Municipal da Juventude) auxiliou na elaboração de currículos, preenchimento de ficha para o Programa Jovem Aprendiz, criação de e-mail profissional e Linkedin (rede social profissional, onde empresas conseguem buscar candidatos ideais para suas vagas), emissão de carteira de trabalho e divulgação de cursos de capacitação e de qualificação gratuitos.

A Banda e o Coral Municipal de Volta Redonda abriram a programação cultural com músicas de sucessos nacionais e internacionais e fez com que as pessoas parassem para assistir à apresentação.

“Eu adoro ver a apresentação deles. Sou apaixonada por música e ouvir eles cantando e tocando alegrou meu dia. Vou começar a semana em paz depois dessa apresentação”, disse a dona de casa Maria de Lourdes Fonseca.

O assessor especial da prefeitura de Volta Redonda, Rogério Loureiro, destacou que o “Rua de Compras” já se tornou tradicional na cidade e impulsiona o comércio local.

“Esse projeto serve ainda como inspiração para outras cidades da região. Ele movimenta a economia da cidade e garante um dia agradável de compras e lazer para a população”, comentou.

As secretarias de Saúde (SMS), Esporte e Lazer (Smel), além da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Coordjuv e Guarda Municipal, participam da atividade. O evento contou ainda com uma barraca do Consea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional) com arrecadação de alimentos.

*Calendário*

A próxima edição do “Rua de Compras” será em agosto, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro; e encerrando o calendário, o bairro Aterrado receberá a o evento no mês de outubro.F otos: Geraldo Gonçalves/ PMVR